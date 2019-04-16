لوريال وعائلة بيتنكور تتبرعان بـ200 مليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام

أعلنت عائلة الملياردير بيتنكور مايرز وعملاق صناعة التجميل لوريال عن تعهد مشترك بتقديم 200 مليون يورو (226 مليون دولار) لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام.

وقالت لوريال اليوم الثلاثاء في بيان إن عائلة بيتنكور مايرز ولوريال ستتبرعان بـ100 مليون يورو بينما ستتبرع مؤسسة "بيتنكور شولر فاونديشن" مع "الدعم الاستثنائي" من العائلة بالــ100 مليون يورو الأخرى.

وذكر البيان "لقد تأثرنا بعمق بهذه المأساة التي توحد الأشخاص من الثقافات والمذاهب المختلفة وسنشارك في المجهود الجماعي من جانب كل المواهب والالتزامات، لمواجهة هذا التحدي الذي أثر على الدولة بأكملها".

وتوفيت ليليان بيتنكور، ابنة مؤسس لوريال يوجين شولر، في عام 2017 عن عمر 94 عاما. وتعتبر ابنه بيتنكور فرانسواز بيتنكور مايرز، أغنى امرأة في العالم.