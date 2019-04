«الدفاع المدني الفرنسي»: الكاتدرائية كانت ستنهار إذا استخدمنا الهليكوبتر للإطفاء

قالت قوات الدفاع المدني الفرنسي، أمس الاثنين على حسابها الرسمي "تويتر"، إن ثقل وزن الماء الذي تحمله طائرات الهليكوبتر المستخدمة في إطفاء الحرائق، بالإضافة إلى قوة هبوط تلك الطائرات على المبنى المنخفض، يمكنها أن تضعف هيكل كاتدرائية نوتردام، التي التهمتها الحرائق أمس، ويسبب أضرارا جانبية للمباني المحيطة بها.

وكانت نيران هائلة قد اجتاحت بالكامل كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس، مساء أمس الاثنين، ودمرت معظم الهيكل الخشبي الذي يعود إلى 800 عام، وسط تخوفات قائمة من احتمالية انهيار برجها الرئيسي، فيما أعلنت المطافئ الفرنسية عن عدم تأكدها من إمكانية منع انتشار الحرائق لباقي المناطق المجاورة، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية الفرنسية أن إنقاذ كاتدرائية نوتردام أصبح من غير المضمون، وفقا لما نقلته قناة "العربية الحدث".

من جهته، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الكارثة، أمس الاثنين، ناصحا باستخدام طائرات الهليكوبتر للسيطرة على الحريق.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي "تويتر"، قائلا "إنه لأمر مروع للغاية أن نشاهد النيران الهائلة في كاتدرائية نوتردام في باريس، ربما يمكن استخدام صهاريج المياه المتطايرة لإخمادها.. يجب أن نتصرف بسرعة!".

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!