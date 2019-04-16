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أجراس كنيسة نوتردام في مونتريال الكندية تدق دعما لكنيسة باريس

مونتريال - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 7:00 م | آخر تحديث : الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 7:00 م

دقَّت أجراس كنيسة "نوتردام" في مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك الكندية، اليوم الثلاثاء، دعماً لكاتدرائية "نوتردام" في العاصمة الفرنسية باريس التي شهدت حريقا مدمرا أمس.

ودقت أجراس كنيسة "نوتردام باسيليكا" في مونتريال لترسل رسالة تآخي ودعم عبر الأطلنطي للكاتدرائية الأصلية التاريخية في باريس، وهي المرة الأولى التي تدق فيها أجراس الكنيسة في منتصف اليوم، لتنضم بذلك إلى الكاتدرائيات والكنائس حول العالم التي دقت أجراسها اليوم لمدة دقيقة كاملة على الأقل دعما للكنيسة الفرنسية.

وأعربت عمدة مدينة مونتريال فاليري بلانتي عن دعمها لكل شخص في باريس وفي فرنسا، مضيفة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تألمت لرؤية ألسنة اللهب تدمر مثل هذه الجوهرة الأثرية الجميلة".

وبُنِيَت كاتدرائية نوتردام في مونتريال منذ 190 عامًا على يد المهندس المعماري الأمريكي من أصل أيرلندي جيمس أودونيل، الذي شيدها على نمط العمارة القوطية الحديثة، وهي مزخرفة بكثافة. وتمتاز بامتلاكها مئات المنحوتات الخشبية والعديد من التماثيل الرائعة.


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