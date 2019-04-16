سانا: الجيش السوري يدمر مواقع تحصينات «جبهة النصرة» بريف حماة الشمالي

دمرت وحدات الجيش السوري مواقع وتحصينات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة بضربات مركزة بسلاح المدفعية في قرية قلعة المضيق بريف حماة الشمالي، وذلك في إطار الرد على الخروقات المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، أن ضربات الجيش أسفرت عن تدمير مستودع أسلحة لإرهابيي التنظيم والقضاء على عدد منهم.

وفي سياق متصل، وجهت وحدات الجيش ضربات مكثفة ومركزة على تجمعات ومواقع لإرهابيي "جبهة النصرة" في قرية جرجناز إلى الشرق من معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي ما أسفر عن مقتل عدد منهم وإصابة آخرين وتدمير منصات لإطلاق القذائف كانوا يستخدمونها للاعتداء على المناطق الآمنة بريف حماة.