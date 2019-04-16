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دفع الدمار الذي ألحقه حريق بكاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس مدينتين في المجر تربطهما صلات تاريخية بالعاصمة الفرنسية إلى عرض المساعدة.

وأعلنت مدينة شيجيد جنوب غربي المجر ومدينة شيكسفهيرفار وسط البلاد أن كل منهما سوف ترسل عشرة آلاف يورو (11300 دولار).

وأوضح لاشلو بوتكا عمدة مدينة شيجيد ، السبب وراء هذه الإيماءة بالتذكير بأن باريس ساعدت في إعادة بناء مدينته في أعقاب فيضانات كارثية في عام 1879.

وقارن أندراس سيير بالوفيتش عمدة شيكسفهيرفار بين حريق نوتردام واحتراق كاتدرائية مدينته خلال حرب مع المبراطورية العثمانية في عام 1601.

وبدأت جمعية الجاليات اليهودية في المجر أيضا حملة لجمع التبرعات ، وحثت المؤتمر اليهودي العالمي على المشاركة.

وفي العاصمة البلغارية صوفيا، قال رئيس الوزراء بويكو بوريسوف -والذي كان ذات يوم رجل إطفاء- إنه عرض مساعدة بلاده على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال "كاتدرائية نوتردام هي رمز الآن ، تماما كما نتطلع حاليا إلى عيد الفصح".