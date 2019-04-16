إيران تصنف القيادة المركزية الأمريكية للعمليات العسكرية بالشرق الأوسط كمنظمة إرهابية

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صنف البرلمان الإيراني الولايات المتحدة كدولة راعية للإرهاب وصنف القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط كمنظمة إرهابية، حسبما ذكرت شبكة "ايريب" التليفزيونية الإيرانية اليوم الثلاثاء.

ويأتي هذا التطور بعد أسبوع من إثار ة الولايات المتحدة غضب طهران بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمتها للمنظمات الإرهابية.

ووفقا لتقرير "ايريب"، فقد دافع نواب البرلمان عن الحرس الثوري الإيراني- وهي منظمة شبة عسكرية تخضع لقيادة المرشد الأعلى أية الله على خامنئي- بوصفها جزء لا يتجزأ من إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية في 8 أبريل الجاري في بيان بالبيت الأبيض ووصف الحرس الثوري بأنه "أهم أداة للحكومة الإيرانية في توجيه وتنفيذ حملتها الإرهابية دوليا".