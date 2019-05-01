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تراجع إنتاج أمريكا من النفط خلال فبراير الماضي

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 1 مايو 2019 - 4:42 ص | آخر تحديث : الأربعاء 1 مايو 2019 - 4:42 ص

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الشهرية الصادرة اليوم الثلاثاءK تراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي بنسبة 6ر1% إلى 68ر11 مليون برميل يوميا مقابل 87ر11 مليون برميل خلال يناير الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إنتاج حقول خليج المكسيك الأمريكية خلال فبراير الماضي تراجع بنسبة 8ر9% إلى 72ر1 مليون برميل يوميا، في حين زاد إنتاج حقول تكساس بنسبة 3ر1% إلى 89ر4 مليون برميل يوميا. وتراجع إنتاج حقول "نورث داكوتا" بنسبة 6ر4% إلى 31ر1 مليون برميل يوميا.

يذكر أن البيانات الشهرية لإنتاج النفط الخام الأمريكي الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة يتضمن أيضا إنتاج المتكثفات النفطية.


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