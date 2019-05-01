رئيس الكونغو الديمقراطية يعين صحفيا سابقا براديو فرنسا متحدثا باسم الرئاسة

عين رئيس الكونغو الديمقراطية "فليكس تشيسكيدي" اليوم "هنري كاسونجو مويما يامبا يامبا" صحفي سابق براديو فرنسا الدولي في منصب متحدث رسمي له، و"تينا سلامة" مسئولة في إذاعة "أوكابي" التابعة للأمم المتحدة في منصب مساعد متحدث رسمي.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء، أن "يامبا" هو أستاذ صحافة بجامعة "لوبومباشي" بجنوب شرق البلاد وعمل سابقا في راديو فرنسا الدولي، حيث اختار التخلي عن هذا المجال طوعية عام 2012، مضيفا أن "يامبا" كان يعمل سابقا في الفريق الصحفي الرئاسي خلال فترة الرئيس "موبوتو سيسي سيكو".

من جانبه، أعرب "يامبا" - في تغريدة على موقع "تويتر" - عن عميق شكره لرئيس البلاد على الثقة التي وضعها فيه.

وأوضح الراديو أن سلامة عملت منتجة برامج حتى تم تعيينها في منصب نائبة مدير البرامج في راديو "أوكابي"، مشيرا إلى أن "يامبا" و"سلامة" سيعملان في إدارة المتحدث باسم رئيس الدولة، وهو هيكل جديد تم إنشاؤه في مجلس الوزراء التابع لرئيس الجمهورية.

يذكر أنه تم تنصيب رئيس الكونغو الديمقراطية "تشيسكيدي" في 24 يناير الماضي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.