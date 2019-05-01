عشرات الآلاف يشاركون في موكب النقابات بمناسبة عيد العمال في موسكو

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شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في موكب تقليدي للنقابات الروسية اليوم الأربعاء بمناسبة عيد العمال عبر الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية موسكو تحت قيادة عمدتها سيرجي سوبيانين.

وبحسب البيانات، دعا المتحدثون في الموكب لتوفير أجور مجزية وتوفير فرص عمل كافية للشباب وكذلك للعاملين من كبار السن.

وذكرت الشرطة، بعد نهاية الموكب اليوم، أن عدد المشاركين تجاوز 100 ألف شخص.

وكان هناك فعاليات بشكل عام على مستوى البلاد بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وبحسب إذاعة صدى موسكو، تم اعتقال أكثر من 70 شخصا خلال هذه الفعاليات حتى ظهر اليوم، موضحة أن هذه الاعتقالات كانت مثلا في مدينة سانت بطرسبرج.

يُشار إلى الإبلاغ أيضا من شرقي أوكرانيا عن مظاهرات منظمة ضمت آلاف الأشخاص.

يُذكر أن روسيا تدعم الانفصاليين في أقليمي لوجانسك ودونيتسك بمنطقة النزاع في شرقي أوكرانيا منذ عام 2014.

وبحسب تقارير إعلامية، لم يتبع دعوة النقابات للمطالبة بزيادة الأجور في العاصمة الأوكرانية كييف سوى عشرات الأشخاص فحسب.



