السفير الأمريكي لدى الكويت: لم نطلب من الكويت تعويض نقص النفط الإيراني

أكد السفير الأمريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان أن واشنطن لم تطلب من الكويت، تعويض النقص في سوق النفط الناجم عن العقوبات النفطية التي فرضتها بلاده على إيران، والتي ستدخل حيز التنفيذ غدا الخميس.

وشدد سيلفرمان - في تصريحات للصحفيين، على هامش احتفال السفارة الإيطالية لدى الكويت، باليوم الوطني لبلادها - على إصرار الولايات المتحدة على تنفيذ العقوبات بحق إيران، مؤكدا في الوقت نفسه حرص واشنطن على استقرار سوق النفط العالمي.

وحول مدى تأثير العقوبات النفطية الأمريكية بحق إيران، على علاقات واشنطن مع الشركاء والحلفاء، قال سيلفرمان "هم كانوا على علم بتلك العقوبات، وإن الاستثناء كان محدد المدة، ولابد أن ينتهي، وبعض الدول أعربت عن امتعاضها من القرارات الأمريكية، لكن هناك بدائل في السوق".

وردا على سؤال حول وضع الكويت على قائمة الدول المراقبة عن كثب، في مجال انتهاك حقوق الملكية الفكرية، أوضح السفير الأمريكي لدى الكويت أن واشنطن على يقين من أن الكويت تستطيع أن تفعل الكثير لحماية حقوق الملكية الفكرية، لافتا إلى التعاون مع الحكومة الكويتية، متمثلة في وزارة الإعلام، والمكتبة الوطنية، بشأن ضرورة سن وتشريع قوانين مشددة لحماية حقوق الملكية الفكرية.