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رئيس بوليفيا: ترامب فشل مجددا في انقلابه العدواني

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 1 مايو 2019 - 10:31 ص | آخر تحديث : الأربعاء 1 مايو 2019 - 10:31 ص

أعرب رئيس بوليفيا إيفو موراليس اليوم الأربعاء، عن أسف بلاده لاستمرار دعم بعض الدول للولايات المتحدة، رغم وقوفها وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في فنزويلا أمس.

وقال موراليس ـ في تغريدة على موقع "تويتر" ـ "إن ترامب تعرض للفشل - مجددا - في انقلابه العدواني، وللأسف هناك مجموعة من الحكومات أخطأت وقامت بتأييد الانقلاب".

وأضاف "يجب دائما المراهنة على السيادة والسلام.. لقد أكد شعب فنزويلا - بثقة - أنه يسير على هذا الطريق ونحن ندعم أي مبادرة للحوار".

وكان رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو قد أعلن - في وقت سابق اليوم - فشل محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد أمس، متهما كولومبيا والولايات المتحدة بالوقوف وراء تلك المحاولة الفاشلة.

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