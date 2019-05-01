رئيس بوليفيا: ترامب فشل مجددا في انقلابه العدواني

أعرب رئيس بوليفيا إيفو موراليس اليوم الأربعاء، عن أسف بلاده لاستمرار دعم بعض الدول للولايات المتحدة، رغم وقوفها وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في فنزويلا أمس.

وقال موراليس ـ في تغريدة على موقع "تويتر" ـ "إن ترامب تعرض للفشل - مجددا - في انقلابه العدواني، وللأسف هناك مجموعة من الحكومات أخطأت وقامت بتأييد الانقلاب".

وأضاف "يجب دائما المراهنة على السيادة والسلام.. لقد أكد شعب فنزويلا - بثقة - أنه يسير على هذا الطريق ونحن ندعم أي مبادرة للحوار".

وكان رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو قد أعلن - في وقت سابق اليوم - فشل محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد أمس، متهما كولومبيا والولايات المتحدة بالوقوف وراء تلك المحاولة الفاشلة.