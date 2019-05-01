120 ألف نمساوي يشاركون في مسيرة بمناسبة عيد العمال

نظم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في النمسا اليوم الأربعاء "مسيرة مايو"، والتي انطلقت من أمام مقر حاكم فيينا "راتهاوس"، وشارك فيها نحو 120 ألف مواطن، وذلك في إطار احتفالات النمسا بعيد العمال تحت شعار (متحدون معا من أجل النمسا وأوروبا).

وقالت مصادر في الحزب الاشتراكي اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن تلقى رئيسة الحزب باميلا راندي فاجنر خطبا عن حقوق العمل والعمال خلال الاحتفال ، وأضافت المصادر أن حاكم العاصمة فيينا ميخائيل لودفيج من المقرر أن يتحدث إلى الجماهير لأول مرة منذ توليه مهام منصبه مؤخرا ، كما سيلقى أندرياس شيدر المرشح لانتخابات البرلمان الأوروبي كلمة خلال الاحتفال.

وبالتزامن مع الاحتفال، عقدت الحكومة النمساوية اليوم اجتماعها الأسبوعي برئاسة المستشار سباستيان كورتس، حيث ناقشت قضايا الإصلاح الضريبي وسبل تعزيز وتطوير سوق العمل الحالية.