مسؤولو الاتحاد الأوروبي يحتفلون بذكرى مرور 15 عاما على توسيع الاتحاد

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احتفل كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بمرور 15 عاما على توسيع الاتحاد اليوم الأربعاء، حيث أشادوا بانضمام عشر دول للتكتل الأوروبي.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: "منذ 15 عاما في مثل هذا اليوم، اتخذت عشر دول مكانها الذي تستحقه في قلب اتحادنا"، مضيفا: "قمنا باستغلال هذه اللحظة الفريدة وعملنا على مصالحة تاريخ أوروبا مع جغرافيتنا".

ويُذكر أن الدول التي انضمت للاتحاد عام 2004 هى جمهورية التشيك واستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا بالإضافة إلى الدولتين الجزيرتين قبرص ومالطا.

وكان انضمام هذه الدول في ذاك الوقت يمثل أكبر عملية توسيع للاتحاد.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وهو رئيس وزراء بولنيدي سابق، في تغريدة قال فيها: "بالنسبة لنا في تلك الأيام، أوروبا كانت بالفعل بمثابة رمز الحرية والمعايير المرتفعة والرخاء والحداثة والأمن".

كما احتفل كبير مفوضي شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه بهذه المناسبة، وكتب في تغريدة "لقد كانت عملية توسيع وتوحيد".

وأضاف: "في الاتحاد الأوروبي، كل دولة عضو تساهم بتاريخها وهويتها وتضيف في بناء المستقبل المشترك سويا".