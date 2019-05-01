مقتل 15 من قوات الكوماندوز التابعة للشرطة في هجوم للمتمردين بالهند

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ذكر مسؤولون أن 15 عنصرا من قوات الكوماندوز التابعة للشرطة قتلوا في هجوم شنه متمردون ماويون غرب الهند، اليوم الأربعاء خلال الانتخابات العامة التي تُجرى في البلاد.

وفجر المتمردون اليساريون عبوة ناسفة ذات كثافة عالية في منطقة "جادشيرولي" في ولاية مهاراشترا؛ ما أدى إلى تدمير مركبتين كانتا تحملان قوات كوماندوز من قوة مكافحة التمرد التابعة للشرطة.

وقال سوبوده كومار جايسوال، قائد شرطة ولاية مهاراشترا للصحفيين "كان الفريق في طريقه لمركز شرطة لتقديم تعزيزات. استهدف المسلحون المركبة وقُتل 15 رجل شرطة والسائق في الهجوم".

وذكر رئيس وزراء الولاية، سودهير مونجانتاوار للصحفيين إن "15 رجل شرطة وسائقهم قُتلوا في الهجوم. إنها مأساة كبيرة تحدث في عيد إنشاء ولايتنا".

وأضاف "أحرق المتمردون المركبتين وفروا إلى الغابة، بدأنا عمليات لمطاردة المهاجمين".

ووقع الهجوم على طريق سريع في منطقة غابات وأظهرت قنوات إخبارية المركبتين وهما تنفجران ويتناثر حطاهما خلال الهجوم.

وجادشيرولي أحد معاقل الماويين وغالبا ما تشهد كمائن مميتة من قبل المتمردين.

ويكثف المتمردون الماويون هجماتهم أثناء الانتخابات الهندية التي تُجرى في الفترة ما بين 11 أبريل و19 مايو.

وقتل المتمردون مشرعا محليا وأربعة رجال شرطة في هجوم مماثل في منطقة شاتيسجاره قبل الانتخابات التي جرت في التاسع من أبريل الماضي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي أدان "الهجوم الخسيس" على قوات الأمن في تغريدة له على موقع "تويتر" قائلا إن "منفذي هذا الهجوم لن يفلتوا من العقاب".

ويطالب الماويون في الهند بمقاطعة الانتخابات الوطنية وحملوا لافتات تحذر المواطنين من التصويت.

ويقول المتمردون الماويون، الذين يرفضون الديمقراطية البرلمانية إن تمردهم المسلح يهدف إلى كفالة حقوق الفقراء والمهمشين.