خبراء بالنرويج يعثرون على حوت أبيض مدرب على الجاسوسية

عثرت مجموعة من الصيادين فى النرويج على حوت أبيض تم لفه بحزام ضيق، ويعتقد خبراء الشئون البحرية فى النرويج، أنه تم تدريبه بواسطة البحرية الروسية، كجزء من برنامج لاستخدام الثدييات تحت الماء كقوة عمليات خاصة.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، أفاد صيادون من قرية «إنجا ــ Inga» النرويجية الصغيرة، الأسبوع الماضى، أن حوتا أبيض من نوع بيلوجا يرتدى جهاز توجيه ضيقا، بدأ فى مضايقة قواربهم.

وقال صياد يدعى جور هيستن لمحطة «NRK» النرويجية، «كنا بصدد إنزال شباك الصيد عندما رأينا حوتا يسبح بين القوارب، وعندما اقترب منا رأينا أن هناك ما يشبه أداة توجيه فوقه»، كما أنه كان أليفا للغاية ويبدو أنه معتاد على البشر.

أثار السلوك الغريب للحوت، الذى كان منصبا على البحث بنشاط عن القوارب، ومحاولة سحب الحبال الموجودة على جوانبها، بالإضافة إلى ارتدائه لموجه ضيق بدا كأن به كاميرا أو سلاح، الشكوك بين خبراء البحرية، أن يكون الحيوان قد تلقى تدريبا عسكريا من قبل روسيا المجاورة.

ما أكد شكوك خبراء البحرية، كان العثور على عبارة «Equipment of St. Petersburg ــ معدات سان بطرسبرج»، منقوشة داخل الحزام الضيق الذى أحاط بالحوت.

وقال مارتن بيو من معهد البحوث البحرية فى النرويج: «إذا جاء هذا الحوت من روسيا ــ وكان هناك سبب وجيه للتيقن من ذلك ــ ستكون البحرية الروسية هى من فعلت ذلك».

وأشار أودون ريكاردسن، أستاذ فى قسم البيولوجيا القطبية البحرية، بجامعة ترمسو(UiT) النرويجية لـ محطة «NRK»: «نعلم أن روسيا كان لديها حيتان محلية فى الأسر، وأنه تم إطلاق بعض منها. وأضاف أنه اتصل بالباحثين الروس الذين قالوا إن الحوت الذى تم التحكم به وترويضه ليس له علاقة بهم. وتابع ريكاردسن: «يقولون لى إنه على الأرجح ستكون البحرية الروسية فى مورمانسك وراء ذلك».

وشهد برنامج روسيا السوفيتية العسكرى، فى الثمانينيات من القرن الماضى، تجنيد دلافين للتدريب العسكرى، بسبب ما يتمتع به الدولفين من نظر حاد، وذاكرة جيدة، وقدرة على التسلل؛ مما يجعلهم أدوات فعالة لاكتشاف الأسلحة تحت الماء.

وبالرغم من الإعلان عن إغلاق البرنامج فى التسعينيات، كشف تقرير نشرته قناة TV Zvezda عام 2017، وهى محطة مملوكة لوزارة الدفاع الروسية، أن البحرية الروسية قامت مرة أخرى بتدريب حيتان البيلوجا، والفقمات، والدلافين المنقارية، لأغراض عسكرية فى المياه القطبية. وأعاد الرئيس فلاديمير بوتين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فتح ثلاث قواعد عسكرية سوفيتية سابقة على طول ساحلها المتجمد الشمالى.