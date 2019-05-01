المجلس العسكري السوداني: لن نسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى

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أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان -اليوم الأربعاء- عدم السماح بانزلاق البلاد نحو الفوضى، محذرا من عمليات التخريب والانفلات الامني.

جاء ذلك عقب مباحثات أجراها رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح برهان في الخرطوم اليوم مع رئيس هيئة أركان جيش دولة جنوب السودان غبريال ريال جوك تناولت تطورات الأوضاع في البلدين.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش السوداني هاشم عبدالمطلب ، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن "الجيش السوداني لن يطلق أية رصاصة في وجه الشعب وسيقف معه الى حين نجاح ثورته".

وأكد عبدالمطلب حرص الخرطوم على العلاقات مع دولة جنوب السودان ودفع عملية السلام هناك.

من جهته، أكد جوك ارتباط دولة جنوب السودان بأمن السودان، قائلا: "لن تواجه الخرطوم أي خطر أو عدوان من جهة دولة جنوب السودان؛ لأن وضعنا واحد وامننا واحد".