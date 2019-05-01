العراق يصدر 3 ملايين و355 ألف برميل نفط يوميا من جنوبي البلاد الشهر الماضي

صرح مسؤول بقطاع النفط العراقي، اليوم الأربعاء، بأن متوسط صادرات النفط الخام من الموانئ جنوبي البلاد بلغت فيشهر أبريل الماضي ثلاثة ملايين و355ألف برميل يوميا جنوبي مدينة البصرة /550كم جنوبي بغداد/.

وقال احسان عبد الجبار المدير العام لشركة نفط البصرة، في تصريح صحفي، إن "متوسط صادرات النفط الخام من الحقول الجنوبية عبر الموانيء الجنوبية شمالي الخليج في محافظة البصرة بلغ الشهر الماضي ثلاثة ملايين و355 ألف برميل يوميا".

وأضاف أن "مستويات الانتاج في حقول شركة نفط البصرة بلغت للشهر الحالي ثلاثة ملايين و300الف برميل يوميا".

وكان وزير النفط العراقي ثامر غضبان قد أعلن مؤخرا أن معدل صادرات النفط الخام من حقول كركوك الشمالية باتجاه ميناء جيهان التركي مستقرة عند سقف 80 ألف برميل يوميا.

وحددت الموازنة الاتحادية للعراق للعام الحالي سقف ثلاثة ملايين و880 ألف برميل يوميا كصادرات لتلبية متطلبات الموازنة منها 250 ألف برميل يوميا من حقول إقليم كردستان.

وعلى مدى الأشهر الأربعة الماضية من العام الحالي لم تسلم سلطات إقليم كردستان حصتها لوزارة النفط الاتحادية البالغة 250 ألف برميل يوميا لغرض تصديرها الى الأسواق العالمية على خلفية خلافات سياسية بين حكومتي بغداد واربيل.