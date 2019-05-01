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مصادر ميدانية: الجيش السوري ينتوى القيام بعملية عسكرية باتجاه إدلب

أ ش أ 
نشر فى : الأربعاء 1 مايو 2019 - 10:24 ص | آخر تحديث : الأربعاء 1 مايو 2019 - 10:24 ص

كشفت مصادر سورية ميدانية أن الجيش السوري أرسل تعزيزات باتجاه ريف محافظة إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، وسط تقارير عن تحضيره للزحف على المنطقة "منزوعة السلاح" هناك.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المصادر قولها إن مجموعات من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وحلفائه أطلقت العديد من القذائف الصاروخية على بلدة سلحب ومدينة محردة بريف حماة الشمالي؛ ما أدى إلى إصابة مواطن وتضرر العديد من المنازل.

وأكدت أن "النصرة" وحلفاءها تكبدوا خسائر بشرية فادحة في غارات الطيران الحربي والضربات الصاروخية والمدفعية ردا على خرقهم المتكرر لـ"اتفاق إدلب" واتخاذهم من المنطقة "منزوعة السلاح" منصة للاعتداءات المتكررة على مدن حماة وقراها الغربية ونقاط الجيش المثبتة بمحيط المنطقة المذكورة للمراقبة.

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