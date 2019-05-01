سريلانكا تحتفل بعيد العمال بدون تنظيم مسيرات بسبب المخاوف الأمنية

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احتفلت الأحزاب السياسية الرئيسية في سريلانكا، اليوم الأربعاء، بعيد العمال بدون تنظيم مسيرات، وذلك امتثالا لطلب بذلك بسبب مخاوف أمنية عقب تفجيرات عيد الفصح التي أسفرت عن مقتل 253 شخصا.

وأجرت الأحزاب السياسية اجتماعات اقتصرت إقامتها على القاعات فقط وأعضاء الأحزاب، بدلا من المسيرات التقليدية الكبيرة التي تجتذب الآلاف من جميع الأحزاب في البلاد.

وقالت الأحزاب السياسية إنها كانت تعتزم تنظيم أكبر مسيرات ممكنة لإظهار قوتها قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل.

وقد حضر الرئيس مايثريبالا سيريسينا ورئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجه مراسم تأبين الرئيس راناسينج بريماداسا الذي قُتل في تفجير انتحاري في يوم عيد العمال.

وكان بريماداسا قد قٌتل في الأول من مايو 1993 خلال مسيرة عندما فجر انتحاري ينتمى لمتمردي جبهة نمور تحرير تاميل إيلام قنبلة.

وشهدت العاصمة إجراءات أمنية مشددة، مع استمرار عمليات بحث القوات الأمنية في أنحاء البلاد عن المتورطين في تفجيرات عيد الفصح، التي نفذتها جماعات متطرفة إسلامية.