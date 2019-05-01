الإعلان عن الملكة الجديدة لتايلاند قبل تتويج الملك

جاء في بيان نشر في الجريدة الرسمية "رويال جازيت" في تايلاند أنه تم تسمية سوثيدا فاجيرالونجكورن نا أياتايا، الزوجة الجديدة للملك ماها فاجيرالونجكورن ملكة لتايلاند، اعتبارا من اليوم وذلك قبل ثلاثة أيام من تتويجه.

وأضافت الجريدة أن الملك متزوج بشكل قانوني من سوثيدا، لكن لم يحدد تاريخ زواجهما.

وكانت شائعات تدور منذ فترة طويلة بأن سوثيدا "40 عاما" مرتبطة عاطفيا بفاجيرالونجكورن منذ أن كان وليا للعهد، لكن علاقتهما لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

يُذكر أن الملك "66 عاما" قد اعتلى العرش، عندما توفي والده ، الملك بوميبول أدولياديج في عام 2016، بعد سبعة عقود من اعتلائه للعرش.

وسيُجرى تتويجه الذي تأجل كثيرا يوم السبت المقبل.