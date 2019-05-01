اضطرابات في حركة النقل في اليونان بسبب إضرابات عيد العمال

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نفذت نقابات عمالية يونانية، اليوم الأربعاء، إضرابات أصابت أجزاء من نظام النقل الوطني بالشلل، وذلك بالتزامن مع عيد العمال.

وتسبب الاحتجاج في تعطل كافة العبارات من وإلى الجزر الموجودة في بحر إيجه. ومن المقرر أن تستأنف خدمات العبارات عملها صباح يوم غد.

كما جرى تعطيل خدمات السكك الحديدية اليوم، بالتزامن مع احتجاجات عمالية حول العالم.

وذكرت محطة ERT المملوكة للدولة أن حركة قطارات الأنفاق توقفت لعدة ساعات، كما توقفت حركة الحافلات في أثينا ضمن إضراب يستمر لـ24 ساعة.

وتعتزم النقابات تنظيم مسيرات في مدن متفرقة في أنحاء البلاد في وقت لاحق اليوم للمطالبة بتحسين الأجور وللتنديد بارتفاع معدلات البطالة.

تجدر الإشارة إلى أن اليونان بها أعلى معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي، حيث يصل إلى 5ر18%.