دبلوماسي فلسطيني: وعود أوروبية بالتحرك لدى إسرائيل بشأن أزمة أموال الضرائب الفلسطينية



أعلن دبلوماسي فلسطيني، اليوم الأربعاء، عن وعود أوروبية بالتحرك لدى إسرائيل بشأن أزمة أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.



وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية ، إن وزيرة خارجية النرويج اين ماري اريكسين سورايدي وعدت في ختام اجتماع الدول المانحة بشأن فلسطين الذي انعقد أمس الثلاثاء في بروكسل، بالتحرك للطلب من إسرائيل إعادة دفع كل أموال عائدات الضرائب الفلسطينية والكف عن الاقتطاع منها.



واعتبر الفرا أن مؤتمر المانحين في بروكسل شكل رسالة تجديد للدعم الدولي لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خاصة تأكيد دول الاتحاد الأوروبي على أن الدعم المالي لفلسطين ليس بديلا عن السياسي.



ودعا الفرا إلى ضرورة أن يتم البناء علي مخرجات مؤتمر المانحين في بروكسل خاصة اعتراف جميع دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين والضغط على إسرائيل لإلزامها بالاتفاقيات الموقعة.



وكان مؤتمر الدول المانحة انعقد في إطار لجنة تنسيق المساعدات الدولية إلى الفلسطينيين بناء على طلب من السلطة الفلسطينية التي تجابه أزمة مالية جراء وقف المساعدات الأمريكية عنها.



وتفاقمت أزمة السلطة الفلسطينية المالية بعد رفضها منذ ثلاثة أشهر استلام أموال عائدات الضرائب من إسرائيل بسبب اقتطاع الأخيرة منها ما يتم صرفه من مخصصات لعائلات القتلى والمعتقلين الفلسطينيين.