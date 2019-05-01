الإضراب لمعارضة إجراءات التقشف يشل مظاهر الحياة والأنشطة فى الأرجنتين

تسبب إضراب نظمته النقابات العمالية في الأرجنتين ضد اجراءات التقشف التي انتهجها الرئيس ماوريسيو ماكري إلى إصابة مظاهر الحياة والأنشطة فى قطاعات كبيرة من البلاد بحالة من الشلل التام اليوم الثلاثاء، فيما أدى الإضراب كذلك إلى إلغاء نحو 600 رحلة لشركات الطيران المحلية.

ونظمت النقابات الإضراب الذي استمر لمدة 24 ساعة ، والذي أثر على وسائل النقل العام والبنوك والمدارس، كإجراء احتجاجي على برنامج إجراءات التقشف الذي أصاب بتأثيراته الأسر التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والاقتصاد المضطرب.

وتعتزم النقابات تنظيم مسيرة أخرى عند القصر الرئاسي في بوينس آيرس.