العمال في تايوان يطالبون بمزيد من الإجازات مدفوعة الأجر

خرج الآلاف من العمال في أنحاء تايوان، اليوم الأربعاء، للمطالبة بمزيد من الإجازات مدفوعة الأخر ومزيد من الحماية .

وقال هوانج يو تي الأمين العام للاتحاد التايواني للنقابات العمالية للمتظاهرين المحتشدين في ميدان أمام مكتب الرئيسة تساي انج وين" نريد مزيد من العطلات الرسمية وإجازة أمومة لا تقل عن 90 يوما وإجازة مدفوعة الأخر لرعاية الوالدين المرضى".

ويشار إلى أن تايوان تمنح إجازة أمومة لمدة ثمانية أسابيع فقط، حيث أن ذلك لايتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية التي تقر العطلة لمدة 12 أسبوعا. كما يفتقر العاملون في تايوان للإجازة مدفوعة الأجر لرعاية الوالدين المرضى.

وقال الأمين العام للاتحاد التايواني للنقابة المالية هان شيه هسين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " إذا كانت الحكومة تريد فعلا أن يحظى العمال بمزيد من الراحة، يجب عليها أن تمنحنا عطلات رسمية جديدة مثل يوم الجبل في اليابان" في إشارة إلى العطلة الرسمية الجديدة في اليابان.

وعلى الرغم من هطول أمطار غزيرة، ردد الآلاف من العاملين شعارات مطالبة بحقوق العمال، ونظموا مسيرة لمدة ساعات في أنحاء العاصمة تايبيه. كما حملوا لافتات مكتوب عليها " مزيد من الإجازات مدفوعة الأجر، مزيد من أمن العمال".

ويقول منظمو المسيرة إن العمال في تايوان يعملون 2035 ساعة سنويا، أي نحو 36 أسبوع عمل، وهو أكثر من المتوسط الذي حددته منظمة العمل الدولية وهو 1744 ساعة.

وقالت الرئيسة تساي اليوم إن إدارتها سوف تستمر في العمل على مراجعة قوانين العمل، في ظل ضمان الحقوق وزيادة المرتبات.