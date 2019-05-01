بريطانيا: أمازون تواجه اتهاما بالإضرار بمستخدمي الإنترنت

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واجهت شركة أمازون، اليوم الثلاثاء، اتهامًا بإلحاق الضرر بمستخدمي الإنترنت عبر بيع كتب تروّج لفقدان الشهية.

وانتقدت نائبة البرلمان البريطاني، راشيل ماكلين، الشركة العملاقة لطرحها على موقعها منتجات "ترمي إلى إظهار فقدان الشهية كمظهر حياة صحيّة"، حسبما ذكرت صحيفة الصن البريطانية.

وفي مجلس العموم، سألت النائبة ماكلين، وزير الصحة مات هانكوك: "هل تدري أن أمازون تبيع كتبًا تروّج لفقدان الشهية كأسلوب حياة صحية؟ هل ستطالب أمازون بإزالة تلك الكتب فورًا؟".

وبدوره، أجاب هانكوك: "سأبحث الأمر الذي يبدو مثيرًا للقلق وباعثًا على الضيق"، متعهدًا بمواجهة الشركة في هذا الصدد.

ورفضت أمازون الاستجابة لشكاوى متكررة من الجمهور طالبتْها بإزالة كتب تروج لفقدان الشهية تطرحها الشركة على منصتها الإلكترونية.

ووقّع أكثر من 11 ألف مستخدم عريضة يطالبون فيها أمازون بإزالة تلك الكتب من على منصتها الإلكترونية.

ورفضت أمازون التعليق على الأمر.