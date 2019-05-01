أكاديمية الفنون في برلين تدشن حركة لدعم الانتخابات الأوروبية

يسعى أعضاء أكاديمية الفنون بالعاصمة الألمانية برلين لدعم أوروبا بعمل غير معتاد، حيث يعتزم أكثر من 50 عضوا بالأكاديمية تدوين عبارات مؤيدة لأوروبا وعرضها على الواجهة الزجاجية لمبنى الأكاديمية الواقعة في باريزر بلاتس (ساحة باريس) بقلب العاصمة الألمانية.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان والناشط الصيني الشهير آي ويوي يندرج ضمن الفنانين الشهيرين المشاركين في الحركة.

وكانت رئيسة الأكاديمية المشاركة في الحركة يانينه ميرابفل دعت مجتمع الفن في العالم للمشاركة في الحركة، وقالت: "يجب الحفاظ على التحالف الرائع لـ 28 دولة أوروبية وحمايته. وفي الوقت ذاته إننا نعمل لأجل إرساء قارة منفتحة، لأجل أوروبا اجتماعية وعادلة"، بحسب بيان الأكاديمية.

وتساءل الفنان الصيني الشهير آي ويوي: "ما هي أوروبا؟... هل يمكن أن تكون أوروبا دون قيم أوروبية؟ دون التمسك بهذه القيم الأساسية لن يكون هناك أوروبا".

وقالت الكاتبة النمساوية الشهيرة كاترين روجلا المشاركة أيضا في الحركة: "المشاركة في أوروبا تعني العمل لأجلها".