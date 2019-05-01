التعاون الإسلامي تشارك في اجتماع ترميم وإعادة إعمار معالم الموصل الآثرية



ينطلق في العاصمة العراقية بغداد، غدا الخميس، الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية المشتركة لمتابعة تنفيذ مبادرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) "إحياء روح الموصل من خلال إعادة بناء معالمها الأثرية" بمشاركة منظمة التعاون الإسلامي.



وقالت منظمة التعاون الإسلامي ، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها في بيان لها اليوم الأربعاء، إن اجتماع اللجنة ينعقد برئاسة وزيرة الثقافة الاماراتية الدكتورة نورة الكعبي، وبحضور وزير الثقافة العراقي الدكتور عبد الأمير الحمداني ومدير مكتب اليونسكو في العراق باولو فونتاني.



ويأتي الاجتماع استكمالا لمخرجات الاجتماع الأول الذي انعقد في أبوظبي في سبتمبر الماضي ، ولتقييم التقدم المحرز ومناقشة النطاق الجديد لتنفيذ مشروع إعادة إعمار المواقع ذات التنوع الزاخر في الموصل.



وتبرعت دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 50 مليون دولار لإعادة بناء وترميم مسجد النوري ومنارة الحدباء التي دمرها تنظيم "داعش".